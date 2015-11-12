Мутко: «С момента моего прихода ликвидировали почти миллиард задолженности РФС»

Долги РФС сократились почти на один миллиард рублей с того момента, как президентом организации стал Виталий Мутко. Об этом рассказал сам чиновник.

«К моменту моего прихода задолженность была около двух миллиардов рублей, сейчас мы почти один миллиард ликвидировали, почти восемьсот миллионов выплатим к концу года. В январе мы проведем конференцию, на которой внесем изменения в стратегию развития футбола, чтобы убрать оттуда все надуманное и сделать ее конкретнее», – цитирует Мутко «Интерфакс».