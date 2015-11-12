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    Роналду: «Рауль, для меня ты был лучшим»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал обращение в адрес Рауля, который недавно закончил профессиональную карьеру.

    «Рауль, поздравляю тебя с такой карьерой. Ты был для меня примером для подражания и как футболист, и как человек. Я бы хотел подольше поиграть с тобой в одной команде, поскольку ты был лучшим для меня. Спасибо и всего наилучшего», - сказал Роналду.

    После ухода из «Реала» Рауль выступал за «Шальке» и катарский «Аль-Садд». Последним клубом для него стал «Нью-Йорк Космос».

    Источник: AS

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    12.11.2015 12:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 12 ноября 2015, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рауль, для меня ты был лучшим, но cr7 это мой бренд.так что давай заканчивай играть, буду номер менять.деньги Реалу рубить

      -6
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 12 ноября 2015, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рауль я тебя поздравляю с такой карьерой
      Я больше всех рад что ты закончил карьеру
      А то ты для меня был большим конкурентом!!..
      И я этого очень рад

      -6
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      Рейтинг: +296

      Raulya 12 ноября 2015, 13:25

      Рауль всегда был и будет лучшим!!!!!

      1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 12 ноября 2015, 13:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      избегают слова СПАЙС

      -5
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 12:59

      Рауль ты был лучшим в свое время...Ждем тебя в фифа 17 в легендах

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > st79self 13 ноября 2015, 05:42

      мне до сих пор интересно почему в фифе в легендах есть Онопко но нет ни Пеле ни Марадоны ни Яшина и тд

      1
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