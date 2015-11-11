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    «Ливерпуль» потратит 150 миллионов на трансферы

    Руководство "Ливерпуля" готово потратить 150 миллионов евро на трансферы, сообщает английская пресса. Отметим, что после приобретения новичков перед клубом будет поставлена цель: выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов.

    Ранее ходили слухи, что новый главный тренер клуба Юрген Клопп намерен усилиться сразу несколькими высококлассными игроками: Марко Ройсом, Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 21:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 ноября 2015, 23:24

      Либо Ливерпулю летом попробовать просто купить Халка у зенита как раз там лямов за 40) уж Клопп мог бы уговорить, и вполне реально выглядит почему бы нет)сезон -два поблестать в апл мог бы)

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > serginho8 11 ноября 2015, 23:31

      Кого??? Не смеши) да еще и за такие бабки)))

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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 ноября 2015, 23:22

      Зимой:
      Бельарраби (вингер) - 30 млн евро
      Пато (нап) - 20 млн евро
      Летом:
      Хёведес (зщ) - 20 млн
      Крамер (опорник) - 20 млн
      Шюррле (вингер) - 30 млн
      Болазие (вингер) - 20 млн


      Вооот такие покупочки и с учетом того как пахают игроки у Клоппа у ЛФК будут шансы побиться даже за титул в след.сезоне)

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      Рейтинг: +258

      жеха87 11 ноября 2015, 21:52

      При всем уважении к Ливепулю Лева не уйдет туда ! Ройс под вопросом но только за большие деньги ! Штеген в Баре смотрится хуже Браво но он очень молод и быстро прогрессирует! Так что скорее если только 1-г из 2-х последних!

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      Рейтинг: +57

      Tex 11 ноября 2015, 21:47

      Этого на борьбу за четверку может не хватить......

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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 11 ноября 2015, 21:30

      еще и месси)

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