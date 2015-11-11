«Ливерпуль» потратит 150 миллионов на трансферы

Либо Ливерпулю летом попробовать просто купить Халка у зенита как раз там лямов за 40) уж Клопп мог бы уговорить, и вполне реально выглядит почему бы нет)сезон -два поблестать в апл мог бы)
Руководство "Ливерпуля" готово потратить 150 миллионов евро на трансферы, сообщает английская пресса. Отметим, что после приобретения новичков перед клубом будет поставлена цель: выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов.
Ранее ходили слухи, что новый главный тренер клуба Юрген Клопп намерен усилиться сразу несколькими высококлассными игроками: Марко Ройсом, Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.