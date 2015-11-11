«Ливерпуль» потратит 150 миллионов на трансферы

Руководство "Ливерпуля" готово потратить 150 миллионов евро на трансферы, сообщает английская пресса. Отметим, что после приобретения новичков перед клубом будет поставлена цель: выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов.



Ранее ходили слухи, что новый главный тренер клуба Юрген Клопп намерен усилиться сразу несколькими высококлассными игроками: Марко Ройсом, Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.