Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шикунов назвал абсурдом слухи об уходе Бердыева из «Ростова»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию об уходе зимой из команды главного тренера Курбана Бердыева, которая появилась сегодня в СМИ.

    «Это абсурд, не знаю даже, откуда СМИ это берут. У нас все нормально, мы работаем в штатном режиме, обстановка нормальная. Глупость это», – заявил Шикунов.

    Сегодня днем СМИ распространили информацию, что Бердыев может сменить «Ростов» на «Рубин» во время зимней паузы в национальном чемпионате.

    Напомним, что «Рубин» расстался с Бердыевым, проработавшим в Казани 13 лет, в декабре 2013-го года. С декабря 2014-го года Бердыев является наставником «Ростова».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2015 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 ноября 2015, 11:06

      РОСТОВ И БЕРДЫЕВ - ЕДИНЫ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:42

      Что б вы сдохли кто хочет что бы Бекиевич из Ростова ушёл. Гореть вам в аду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Denros 11 ноября 2015, 09:19

      Да как вы заипали!!Никуда он не уйдёт,Сельмаш-это его детище!!Задрали сватать то в Спартак,то в рубин,черти зависливые...Только бы смуту навести,как бабки базарные,вшивые журналюги!!Пишите про гранды свои,которые пальчик сосут щас и заряжают Вам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2015, 22:56

      Ростов 3-им будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 10 ноября 2015, 19:10

      Последнее слово будет за Бердыевым, если захочет вернуться, вернется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 10 ноября 2015, 18:26

      Сделает Ростов чемпионом, тогда может быть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > 10 ноября 2015, 23:22

      Прикольно. А об стол хуем бей не брат тебе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 10 ноября 2015, 17:49

      Минниханов не хочет, иначе Бердыев оттуда бы не уходил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 17:07

      Держите Бекиеча и обыграйте как он Барселону в гостях 1-2 или больше! :)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11