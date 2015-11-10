Бартомеу: «Восстановление Месси идет с опережением графика»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ход восстановления травмированного нападающего Лионеля Месси.

«Надеюсь, что Месси сможет сыграть в матче с «Реалом». Его восстановление идет с опережением графика. Надеюсь, что все игроки вернутся из национальных сборных без травм и в хорошем расположении духа. Постараемся обыграть «Реал», – говорит Бартомеу.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 21 ноября. Каталонцы лидируют в Примере и опережают идущий вторым «Реал» на три очка.