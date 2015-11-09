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    Веденеев: «В «Зените» все хотят играть на рояли, грузчиков не видно»

    Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Локомотива» (0:2) в 15-м туре РФПЛ.

    "Надо признать: «Локомотив» очень хорошо подготовился к матчу, в отличие от «Зенита». Соперник предстал в роли доктора по специальности «иглоукалыватель». Иголки были воткнуты в те болезненные места, в те болевые точки, которые есть у «Зенита». И лимит здесь совершенно ни при чем.

    В стартовые десять минут на поле была команда, которая быстро доводила мяч до чужой штрафной - «Локо» побаивался, и была возможность атаковать, создавать остроту. А потом все закончилось - и до конца игры. Мы уже привыкли, что когда «Зенит» уступает, то играет агрессивно. Но на этот раз не получился даже финальный штурм в лучших зенитовских образцах.

    Все хотят играть на рояле, грузчиков не видно. Пусть Халк играет, создайте ему хоть какие-то условия, чтобы у него было больше мяча, надо напрячь соперника. Ничего подобного - ни подкатов, ни игры на перехвате, ни борьбы. И только когда вошел Витсель, пошло какое-то подобие прессинга, все-таки пошло! И это еще одна болевая точка, куда вонзил иглу «Локомотив»: борьба, точнее ее отсутствие.

    И последнее, что часто случается с командами, которые до игры рассчитывали на победу. Когда ты уже убедился, что игра не идет, то не стоит тупо биться в закрытую дверь, надо перестроиться тактически «на ничью». Ты же видишь, что у них нападающий быстрый и что с ним не справляются центральные защитники. Ведь в матче с «Лионом» вы отошли вдевятером в оборону, отстояли там «на ноль» и победили. С «Локомотивом» не захотели так - ни победы, ни даже очка, и закономерное поражение. Все то же самое, что было с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». «Локомотив» воткнул иглы в болевые точки, указал на источники неудач, которые надо устранить. Это жесткая, но необходимая терапия", - сказал Веденев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.11.2015 06:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1406

      DemSerg 9 ноября 2015, 13:28

      На роялЕ. Стукнуть бы вас по голове словарем)

      1
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 9 ноября 2015, 10:03

      Прав на все сто.

      0
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