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    Веркаутерен: «Рубин» может играть и по три матча в неделю»

    В преддверии матча 15-го тура РФПЛ с "Рубином" главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от воскресного поединка.

    - Вчера "Рубин" сыграл свой матч в Лиге Европы против "Ливерпуля". Удалось ли вам посмотреть эту игру?

    - Конечно, я смотрел этот матч. Несмотря на то, что "Рубин" проиграл, могу отметить много хороших качеств, которые показала казанская команда в этой встрече. Причиной поражения является очень высокий уровень их соперника. "Ливерпуль" встретил очень серьезное сопротивление в лице "Рубина". Футболисты казанской команды показали хорошую скорость, высокую организацию игры, и в целом продемонстрировали все свои сильные стороны - несмотря на то, что уступили в счете.

    - "Крылья" играли неделю назад, "Рубин" провел матч вчера. Даст ли это какое-то преимущество вашей команде?

    - Сложно сказать, будет ли это преимуществом. Нам нужна была пауза, чтобы восстановиться - в первую очередь, эмоционально. "Рубин" обладает хорошим подбором игроков, отличными футболистами, находящимися в резерве, поэтому может сыграть и три матча за неделю. Думаю, что казанцы будут полностью готовы к этой игре.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    08.11.2015 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2015, 10:29

      Хвалит Рубин! Наверное готовит почву для перехода!

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