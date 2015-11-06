Хестад: «Своими результатами нам удалось удивить всю Европу»

Капитан «Мельде« Даниэль Хестад отметился голом в ворота «Селтика». Это позволило ему стать самым возрастным автором гола за всю историю Лиги Европы.

«Очень приятно владеть этим рекордом. Он многое для меня значит. Я родом из Мельде. Я играю за него всю свою жизнь и испытываю сильные чувства к этому городу и клубу.

Просто невероятно, что своими результатами нам удалось удивить всю Европу. Это потрясающее чувство и вершина моей карьеры», – сказал Хестад.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Селтик» – «Мельде» завершился со счетом 1:2. Эта победа позволила норвежцам досрочно выйти в плей-офф.