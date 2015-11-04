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    Юран: «В «Спартаке» нужно спрашивать с тренера, а не валить все на футболистов»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран поделился своим мнением о словах генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что клуб в зимнее трансферное окно расстанется с группой футболистов.

    «Если бы это непосредственно господин Федун заявил, тогда было бы понятно. Кто на других футболистов деньги даст? Нужно из этого исходить. А так проще всего свалить это на футболистов. Возьмем того же Широкова: радовались, как он отыграл за сборную, а в «Спартаке» почему-то не играет, как все говорят.

    Наверное, внутри команды что-то не так. А при Карпине команда могла один раз чемпионат выиграть, вторые места занимала, в Лигу чемпионов попадала. Когда он был главным тренером «Спартака», состав команды, может, был сильнее нынешнего подбора игроков процентов на 10, но не кардинально. Здесь не нужно во всем винить футболистов.

    Наверное, с тренера нужно спрашивать и понимать, насколько он неродственно управляет командой. Возьмите «Ростов», там есть задолженность за несколько месяцев, большие финансовые проблемы. А где команда? На втором месте», - отметил Юран.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2015 19:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:33

      Ув. Юран Вы правы!

      0
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 4 ноября 2015, 22:56

      Барсик, место себе готовишь? Зря, тебя уж точно не позовут...

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 4 ноября 2015, 21:24

      подсиживает...

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 ноября 2015, 20:22

      намекает на Бердычелло у руля Спарта

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 19:41

      Интересно. А на футбольном поле кто бегает и играет? Тренер, что ли?

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