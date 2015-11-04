Анчелотти: «В Мюнхене «Арсеналу» будет очень тяжело»

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти оценил шансы «Арсенала» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет в Мюнхене сегодня.

«Победа «Арсенала» над «Баварией» стала для меня настоящим сюрпризом, но это и есть футбол. «Арсенал» сильно изменился за последнее время и сейчас как никогда раньше здорово использует скорость игроков атаки.

В матче с «Баварией» они хорошо оборонялись и воспользовались скоростью в атаке. Только так «Арсенал» снова сможет обыграть «Баварию». Но в Мюнхене будет очень тяжело. Ведь в Лондоне «Арсенал» победил за счет ошибки Мануэля Нойера», – считает Анчелотти.

Напомним, что в предыдущей встрече «Арсенал» обыграл «Баварию» на своем поле со счетом 2:0.