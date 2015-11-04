«Бавария» – «Арсенал». Смотреть онлайн

Один из центральных поединков отчетного тура группового этапа Лиги Чемпионов ожидается в Мюнхене на «Альянц Арене». Между собой сыграют гранды мирового футбола, как мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал». Достаточно неожиданно в безвыходной для себя ситуации подопечным Арсена Венгера удалось в прошлом туре обыграть на своем поле чемпионов Германии. Преимуществом владели подопечные Пепа Гвардиола, но использовать свои шансы для голов им не удалось. Теперь футболисты «Баварии» наверняка сделают все, чтобы перед своими болельщиками реабилитироваться.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Бавария» – «Арсенал», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.