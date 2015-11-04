Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Лион» - «Зенит». Онлайн-трансляция

    Возможно, это будет последний сложный матч для питерцев в группе, ведь в случае победы подопечные Виллаша-Боаша могут досрочно закрепить за собой статус участника раунда плей-офф. В свою очередь, для французов матч может стать едва ли не последним шансом побороться не только за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов, но также и Лиги Европы. Традиционно непросто приходится любой команде на "Стад Жерлан", этим фактом и попытаются воспользоваться Матье Вальбуэна с компанией.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лион" - "Зенит". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2015 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      AppLe50 5 ноября 2015, 00:34

      Зенит ПИТЕР лучше всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто красавчики!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 4 ноября 2015, 21:55

      всем кто против Зенита......вы говно)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 > KosSidFCZP 4 ноября 2015, 23:29

      именно вонючее оно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 4 ноября 2015, 18:34

      зенит вперед порви французов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 4 ноября 2015, 17:58

      ну и сайт - 5 комментов за весь день и недотрансляции матчей, фу.

      Старый добрый соккер не заменить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 4 ноября 2015, 13:21

      Крикуны,кто говорит,что у Зенита нет игры( ахаахахаха) посмотрите сегодня матч и со вчерашним сравните)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 4 ноября 2015, 10:53

      Удачи питерцам!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11