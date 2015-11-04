Ван Гаал: «Даже в лучшие годы «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть дома у российских команд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после домашней победы над ЦСКА (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что испытал облегчение и гордость за свою команду, отметив, что в ЛЧ не бывает легких побед даже в игре с российскими клубами.



«Теперь можно вздохнуть с облегчением, но также я испытываю и гордость. Даже в свои лучшие годы «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть дома у российских команд. Все думают, что это легко, но на самом деле это совсем не просто. Никогда не бывает легких побед в Лиге чемпионов», – сказал ван Гаал.

После четырех туров Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками находится на последнем месте в группе, лидирует «Манчестер Юнайтед» с семью баллами.