Луческу: «Мальме» должен быть рад счету 0:4»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча с «Мальме» (4:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам румынского специалиста, его команда могла добиться и более разгромного результата.



«Думаю, «Мальме» должен быть рад счету 0:4. Мы больше 20 раз били по воротам и могли добыть еще более крупную победу. Мы доказали, что можно добывать результат благодаря другой игре – комбинационной и техничной, отличной от длинных передач в исполнении «Мальме», – сказал Луческу.

После четырех туров Лиги чемпионов «Шахтер» с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.