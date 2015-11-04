Слуцкий: «Обороняться на ноль против «МЮ» тяжело»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Понятно, что «Манчестер Юнайтед» играл с большим позиционным преимуществом. Мы настраивались правильно играть в обороне, что и происходило, и реализовать моменты или, как в данном случае, момент. Ключевой момент матча для нас – нереализованный стопроцентный эпизод с участием Думбия. А всегда обороняться на ноль против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», тяжело», – говорит Слуцкий.

По мнению наставника, такой исход встречи закономерен.

«Конечно, «Манчестер Юнайтед» играл с большим преимуществом, но мы терпели, где-то выручали, и момент возник. Этот момент достаточно важен для нас. Но если смотреть на игру шире, то, наверное, результат закономерен».

Кроме того, Слуцкий сказал, что не испытывал ностальгии по тем временам, когда он дебютировал в ЛЧ на «Олд Траффорд».

«Смысл ностальгировать, когда мы сейчас решаем важные турнирные задачи? Сейчас не та ситуация, так что был поглощен игрой. Считаю, что все равно остаются шансы на выход из группы».