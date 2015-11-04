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Слуцкий: «Обороняться на ноль против «МЮ» тяжело»

4 ноября 2015, 01:44
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Понятно, что «Манчестер Юнайтед» играл с большим позиционным преимуществом. Мы настраивались правильно играть в обороне, что и происходило, и реализовать моменты или, как в данном случае, момент. Ключевой момент матча для нас – нереализованный стопроцентный эпизод с участием Думбия. А всегда обороняться на ноль против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», тяжело», – говорит Слуцкий.

По мнению наставника, такой исход встречи закономерен.

«Конечно, «Манчестер Юнайтед» играл с большим преимуществом, но мы терпели, где-то выручали, и момент возник. Этот момент достаточно важен для нас. Но если смотреть на игру шире, то, наверное, результат закономерен».

Кроме того, Слуцкий сказал, что не испытывал ностальгии по тем временам, когда он дебютировал в ЛЧ на «Олд Траффорд».

«Смысл ностальгировать, когда мы сейчас решаем важные турнирные задачи? Сейчас не та ситуация, так что был поглощен игрой. Считаю, что все равно остаются шансы на выход из группы».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Smekaev
1446597500
При всем уважении, вы обосрались еще до матча, отсюда и море глупых и простых ошибок на ровном месте. А все остальное только производные.
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Зенит 2015
1446611434
Леонид Викторович. Если вы чемпионат имели ввиду, то это не вы и ваша команда решает турнирные задачи. Их за вас решают, прикормленные вами арбитры.
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Диктор
1446613680
Да вообще странно было эту игру смотреть.Непонятно одно-почему выбрали тактику обороны.
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Hater gonna hate
1446616135
Слуцкий: Обороняться в Лиге Чемпионов на 0 невозможно.
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Zeff
1446623781
А Вы играть не пробовали, или не умеете. В ЧР то вы ого-го. Судьи, пенальти , красные карточки, все на вас работает.
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azar800
1446627055
А помимо обороны атаковать не пробовали
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