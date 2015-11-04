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    Лига чемпионов. «Севилья» уступила «Манчестер Сити», «Боруссия» М и «Ювентус» сыграли вничью

    В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Севилья» проиграла «Манчестер Сити» - 1:3. У победителей отличились Стерлинг, Фернандиньо и Бони, а единственный мяч «Севильи» забил Тремулинас.

    В другой встрече этой группы «Боруссия» М и «Ювентус» не выявили победителя – 1:1.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Севилья (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 8; 0:2 – Фернандиньо, 11; 1:2 – Тремулинас, 25; 1:3 – Бони, 36.

    Боруссия М (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Джонсон, 19; 1:1 – Лихтштайнер, 44.

    Удаление: Эрнанес, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 01:13
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