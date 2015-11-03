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    Главный тренер «Астаны»: «Весь Казахстан ждал от нас сегодня хорошей игры»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал результат матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0).

    «Мы были обязаны показать максимум своих возможностей в матче с «Атлетико», поскольку весь Казахстан ждал от нас сегодня хорошей игры. Мои ребята сыграли в отличный футбол и показали сопернику умение бороться до конца. Мне было бы не в чем упрекнуть моих подопечных, если бы победа досталась мадридскому клубу, но мы сыграли вничью, а таким результатом может похвастаться не каждый», - говорит Стойлов.

    Наставник рассказал, что перед командой стояла задача набрать в этой игре очки.

    «В предыдущей игре нам нужно было делать стратегические перестановки в составе с прицелом на игру чемпионата против «Кайрата». Сегодня мы были сосредоточены на «Атлетико» и на положительном результате. Перед матчем ставил перед ребятами задачу – набрать очки и тем самым поднять престиж казахского футбола».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2015 23:07
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