Ломбертс может перейти в «Фиорентину»

Защитником «Зенита» Николасом Ломбертсом интересуется «Фиорентина».

Сообщается, что главный тренер итальянского клуба Паулу Соуза видит в Ломбертсе универсального футболиста, который может сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге. «Фиорентина» намерена сделать предложение по бельгийцу уже в зимнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Ломбертса составляет 7,5 миллионов евро.

Футболист выступает за «Зенит» с 2007 года и является первым легионером, который сыграл за петербуржцев 250 матчей. В нынешнем сезоне РФПЛ он семь раз выходил на поле.