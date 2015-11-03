Гвардиола: «Я никогда не говорил своим парням играть на ничью»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против «Арсенала» рассказал о своих ожиданиях от этой встречи.

«Арсенал» – сильная команда, даже несмотря на потери. Чех – один из лучших вратарей в мире. «Арсенал» хочет контролировать игру и владеть мячом. Посмотрите, какие у них на поле игроки – они хотят контролировать мяч. Они будут атаковать и постараются искать длинными передачами Жиру. Нам нужно будет к этому приспособиться», – говорит Гвардиола.

Испанец обещает, что его подопечные будут много атаковать.

«Никогда не говорил перед матчем своим парням играть на ничью. Я говорю им атаковать как можно больше и создавать как можно больше моментов. Завтра мы собираемся атаковать».

Напомним, в третьем туре «Бавария» уступила «Арсеналу» со счетом 0:2.

Матч «Бавария» – «Арсенал» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.