На болельщиков «Манчестер Сити» напали с ножами и дубинками

Болельщики «Манчестер Сити» подверглись нападению в Севилье, куда они приехали посмотреть на матч своей команды в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщают очевидцы, на один из баров города напали около 50 человек в масках и с дубинками. Нападающие сломали дверь в бар, но внутрь не попали. Англичанам пришлось забаррикадировать здание.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда английские болельщики собрались в пабе, чтобы посмотреть матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла».

Матч «Севилья» – «Манчестер Сити» состоится сегодня в 22:45.