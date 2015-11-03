Уткин: «Меня не пустили в Манчестер»

Комментатор "Матч ТВ" Василий Уткин не смог выехать в Манчестер, где сегодня ЦСКА будет противостоять «МЮ».

"Не пустили в Манчестер, не дали срочную визу. Но там Полеша и Тимур. Три Репортера справятся и вдвоем! Вперед, парни, вы умники. Вперед", – написал Уткин в Twitter, очевидно имея в виду Михаила Поленова и Тимура Журавеля, которые ранее вели программу "Три репортера".

Во вторник на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" примет ЦСКА. Матч состоится в 22:45 по московскому времени. Напомним, что первая встреча данных команда завершилась с ничейным счетом – 1:1.