Мини-футбол. «Синара» – в четвертьфинале Кубка России

Екатеринбургская «Синара» без особых проблем разобралась с «Ухтой» в ответном матче 1/8 финала Кубка России и вышла в следующую стадию турнира. Отметим, что первая игра завершилась с более скромным счетом – 3:2.

Кубок России. 1/8 финала. Ответный матч

Синара (Екатеринбург) – Ухта – 10:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Шевчук, 3. 1:1 – Сивец, 10. 2:1 – Власов, 17. 3:1 – Власов, 22. 4:1 – Фахрутдинов, 28. 5:1 – Шистеров, 29. 6:1 – Уширов, 32. 7:1 – Демин, 34. 7:2 – Дунец, 40. 8:2 – Герасимов, 41. 9:2 – Герасимов, 42. 10:2 – Фахрутдинов, 44. 10:3 – Костюков, 45.

Первая игра – 3:2