Слуцкий: «МЮ» делает ставку на контроль мяча, а мы наигрываем контригру»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» поделился своими размышлениями о сопернике. Специалист сравнил «МЮ» образца 2009 года, с которым ЦСКА также играл на групповой стадии ЛЧ, с нынешней командой.

«Разные ситуации. Тогда «МЮ» уже решил турнирные задачи и не все основные игроки вышли в составе. Сейчас – не так. Что касается сравнений – когда меняется тренер, меняется и игровая модель – какая лучше, не мне решать. Сейчас «Манчестер Юнайтед» делает ставку на контроль мяча, мы же наигрываем контригру. Завтра увидим, что из этого получится. Когда в команде есть игроки уровня Руни, Марсьяля, Эрреры и других, эта команда может забить в любом матче. То, что «МЮ» раньше забивал немного – это нам не плюс и не минус: просто так сложилось», – говорит Слуцкий.

Также наставник армейцев сказал, что в 2009 году не знал, чего ожидать от своих подопечных.

«Тогда все было в новинку, все было очень необычно, я сам не до конца понимал, чего ждать от команды. Матч Лиги чемпионов – это всегда серьезные эмоции, к ним готовишься на протяжении всего сезона, ради них и занимаешь высокие места в чемпионате, но эмоциональное восприятие, конечно, поменялось».

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.