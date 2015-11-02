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    Аленичев: «Пока не знаю, когда «Спартак» станет чемпионом»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что команде требуются перестановки в составе.

    «Спрашиваете, когда «Спартак“ станет чемпионом? Я сам себе задаю такой вопрос очень часто. Пока ответа нет. Для того, чтобы «Спартак“ стал чемпионом, потребуются некие перестановки в составе, это однозначно. И только потом можно будет привлекать молодое поколение, которым располагает «Спартак“, а также более детально говорить о таких высоких задачах, о которых вы меня спрашиваете», - говорит Аленичев.

    По словам наставника, в зимнее трансферное окно команду ждут изменения.

    «Изменения будут, я должен признать это. В ближайшее время встретимся с руководителями клуба, обговорим текущие дела, поговорим о трансферах. С Леонидом Арнольдовичем Федуном у нас полное взаимопонимание».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2015 22:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 ноября 2015, 15:06

      Аленичев русский хотя бы) Всё лучше, чем миллионы платить заграничному балбесу.

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 2 ноября 2015, 23:30

      Бердыев тренер с большой буквы,поднять Ростов на второе место с его финансовыми проблемами это дорогого стоит,А то некоторые говорят ну дайте Аленичеву 2-3 года поработать и придёт результат а может и не придёт,,,А у настоящего тренера результат уже проевляется в первый год работы,,,ФЕДУН НАЙДИ УЖ НОРМАЛЬНОГО ТРЕНЕРА И УКРЕПИ СОСТАВ ИЛИ ПРОДАЙ КЛУБ

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 2 ноября 2015, 23:04

      Я знаю ответ на вопрос когда Спартак станет чемпионом
      Никогда!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ubuntu 3 ноября 2015, 08:57

      Спасибо тебе добрый человечек.

      -1
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 2 ноября 2015, 22:54

      Сначала игру наладить надо

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > AleXXX 88 3 ноября 2015, 01:25

      и тренера нанять

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 2 ноября 2015, 22:47

      Сначала нужно стать тренером!

      2
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      Рейтинг: +10

      Valeriy08 2 ноября 2015, 22:31

      Защиту надо менять и Реброва докучи, статистика с последнего чемпионства не в пользу защиты, это мой же видно и к тому же очевидно комбаров читаемый центр проваливаеться купите уже других любых главное поменяйте

      0
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > Valeriy08 3 ноября 2015, 10:03

      Кто-нибудь, что-нибудь понял, помимо того, что защиту надо менять с Ребровым?

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Juventini_24 3 ноября 2015, 15:04

      Ахахах))) запятые тоже пригодились бы))

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