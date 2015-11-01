Думбия отправится на матч с «Манчестер Юнайтед»

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что нападающий Сейду Думбия отправится с армейцами на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Напомним, футболист был заменен во встрече 14-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0) из-за мышечных проблем.



Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится 3 ноября на стадионе «Олд Траффорд». После трех туров в активе обеих команд по четыре очка, лидирует «Вольфсбург» с шестью баллами.