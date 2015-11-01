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    Балаге: «Роналду летом уйдет из «Реала»

    Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду следующим летом, скорее всего, сменит клуб. По словам специалиста, руководство "ПСЖ" готово заплатить за Роналду порядка 125 миллионов евро.

    "Он покинет Мадрид. Стратегия его людей заключается в том, чтобы Роналду ушел летом, если "ПСЖ" будет готов платить. "Реал" чувствует, что это подходящее время, чтобы отпустить Роналду. Португалец рад переходу, когда чувствует, что время пришло. Вспомните, что было в "Манчестер Юнайтед", когда он хотел уйти за год до того, как ушел. Так что переход будет следующим летом", - сказал Балаге.

    Источник: talkSPORT

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    01.11.2015 13:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 4 ноября 2015, 22:54

      Не стоит он таких денег... Два-три года назад и то с натяжкой, ему в такой форме год или два осталось, скорость упадёт и никого оббежать не сможет.... И просто станет хорошим футболистом....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 ноября 2015, 17:46

      С Иброй в ПСЖ интресно было посмотреть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7746

      mihail200606 1 ноября 2015, 17:45

      где заплатят больше туда и уйдет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25031

      bset 1 ноября 2015, 15:33

      Сезонов 7 во Франции, а затем в США.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 ноября 2015, 14:43

      только в мю !

      4
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      ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > anri1703 1 ноября 2015, 14:59

      Да только в мю

      3
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