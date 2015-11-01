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    Коноплянка – лучший игрок «Севильи» в матче с «Вильярреалом»

    Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка получил наивысшую оценку среди игроков своей команды от авторитетного сайта whoscored.com за проигранный матч против «Вильярреала» (1:2) - 7,6. Оценки 7,8 удостоился автор одного из забитых мячей в ворота севильцев Марио Гаспар, ну а абсолютно лучшим игроком встречи был признан экс-игрок «Севильи», а ныне «подводник» Денис Суарес (8,0).

    Отметим, что свой единственный гол гости забили не без участия украинского полузащитника, который стал автором передачи на Фернандо Льоренте.

    Источник: Footboom

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    01.11.2015 09:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:28

      Господи благослови Украину!

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 ноября 2015, 09:32

      Коноплянка-распиареный ХОХОЛ,ничего больше!

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > CSKA №1 1 ноября 2015, 10:49

      Я бы не сказал, что распиаренный, он хороший игрок.

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > CSKA №1 1 ноября 2015, 10:51

      ой дурачек ты, вот его уже третий матч ставят в основу, и он тащит дико команду, играет очень отлично и партнеры доверяют ему почти все стандарты/угловые и ведут через него игру. Другое дело что в обороне дыра в центре у Севильи.

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