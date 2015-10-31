«Кристал Пэлас» – Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Накануне матча с ЦСКА манкунианцам предстоит тяжелый выезд в Лондон на игру с «Кристал Пэлас». Подопечные Алана Пардью в этом сезоне демонстрируют отличный футбол, занимая высокое седьмое место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 18:00, не пропустите!