Ловчев: «Главное, чтобы Слуцкого не сделали крайним»

Обозреватель Евгений Ловчев опасается, что в случае неудачи сборной России главного тренера Леонида Слуцкого несправедливо обвинят во всех бедах.

«Пока все идет к тому, что и после Евро, если команда там выступит удачно, Слуцкий будет совмещать. Во всяком случае, я не услышал слов о том, что перед Евро по тренеру что-то решат. Очень рад за Слуцкого, который добился всего своим трудом, – тот самый случай, когда человек сделал себя сам. Но вот что не нравится: в этой ситуации все играются тренером. Мутко договорился с Ивановым, тот договорился с Гинером. А со Слуцким-то кто-то договаривался или ему просто сказали – иди и тренируй? Все друг другу уступают, потому что друг от друга зависят, и на определенном этапе совмещение может быть вынужденно полезным. Но на этапе длительном это все равно идет в проигрыш интересам, прежде всего, главного тренера. Все подстраиваются под ситуацию, а не ситуацию подстраивают под общепринятый формат взаимоотношений – тренер сборной должен быть освобожденным. И мне бы очень не хотелось, чтобы крайним был объявлен Слуцкий. Потому что так бывает всегда: игроки хорошие, а тренер плохой. Тренер нормальный, у нас впервые за длительное время, за почти 10 лет национальную команду возглавил россиянин, это надо ценить и гордиться этим», – считает Ловчев.