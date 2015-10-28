Бабаев: «Ради интересов России ЦСКА может пойти на некоторые жертвы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев согласился с мнением Виталия Мутко, который ранее заявил, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может совмещать два поста во время Евро-2016.

«Пожалуй, могу с этим согласиться. Многие из наших футболистов будут участвовать в этом турнире. А те, кто не будет задействован в сборных, будут готовиться к сезону. Поэтому думаю, что совмещение возможно. Это, конечно, не самый оптимальный вариант, но ради интересов страны мы можем пойти на определенные жертвы», – заявил Бабаев.