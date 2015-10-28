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    • Бабаев: «Ради интересов России ЦСКА может пойти на некоторые жертвы»

    Бабаев: «Ради интересов России ЦСКА может пойти на некоторые жертвы»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев согласился с мнением Виталия Мутко, который ранее заявил, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может совмещать два поста во время Евро-2016.

    «Пожалуй, могу с этим согласиться. Многие из наших футболистов будут участвовать в этом турнире. А те, кто не будет задействован в сборных, будут готовиться к сезону. Поэтому думаю, что совмещение возможно. Это, конечно, не самый оптимальный вариант, но ради интересов страны мы можем пойти на определенные жертвы», – заявил Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2015 23:05
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    Комментарии (4)
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    nemolod
    1446064086
    Про жертвы насмешил-наоборот,совмещение пошло ЛВС только на пользу!
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    angol43
    1446087393
    Я согласен с каждым словом. Во время Евро есть кому заниматься с командой. Слуцкому также будет интересно+опыт+рост как специалиста и личности.
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    Диктор
    1446093260
    Мутко как не мужик совсем.То если выйдет сборная-будем ставить вопрос ребром,или -или,то уже даже совмещать можно.
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    ologreds
    1694996907
    numo446827
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