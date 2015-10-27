«Барселона» готовит новый контракт для Месси

«Барселона» намерена пролонгировать соглашение с нападающим Лионелем Месси. В данный момент сине-гранатовые всерьез занялись этим вопросом; тем не менее, спешить руководство каталонского клуба не собирается.

Текущий контракт аргентинца с «Барселоной» закончится в 2018-ом году. Сейчас Месси зарабатывает порядка 20 миллионов евро в год плюс 4-5 миллионов евро бонусами. Сумма отступных за главную звезду клуба составляет 250 миллионов евро.

Несколько дней назад в английских СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» постарается приобрести аргентинского футболиста в летнее трансферное окно.