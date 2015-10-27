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    «Барселона» готовит новый контракт для Месси

    «Барселона» намерена пролонгировать соглашение с нападающим Лионелем Месси. В данный момент сине-гранатовые всерьез занялись этим вопросом; тем не менее, спешить руководство каталонского клуба не собирается.

    Текущий контракт аргентинца с «Барселоной» закончится в 2018-ом году. Сейчас Месси зарабатывает порядка 20 миллионов евро в год плюс 4-5 миллионов евро бонусами. Сумма отступных за главную звезду клуба составляет 250 миллионов евро.

    Несколько дней назад в английских СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» постарается приобрести аргентинского футболиста в летнее трансферное окно.

    Источник: Football Espana

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    27.10.2015 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 октября 2015, 17:53

      Пусть продают, пока клиент есть, у Барсы есть молодой Неймар он новый лидер, ему и играть

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      Рейтинг: +12

      Русти4ке 27 октября 2015, 16:44

      Насчёт продления классно) А вот про то что МЮ "постарается" приобрести Месси, полная чушь. Он никогда не покинет Барселону.

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Русти4ке 27 октября 2015, 17:21

      Если баблища борльше дадут,еще как покинет!!!

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      Рейтинг: +10

      Romm.pro > CSKA №1 27 октября 2015, 18:37

      Не покинет. Аналогия будет как у хави

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      Рейтинг: +12

      Русти4ке > CSKA №1 29 октября 2015, 15:51

      Более чем уверен,ни за какие деньги он не покинет Барселону)

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