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    «Барселона» готовит новый контракт для Месси

    «Барселона» намерена пролонгировать соглашение с нападающим Лионелем Месси. В данный момент сине-гранатовые всерьез занялись этим вопросом; тем не менее, спешить руководство каталонского клуба не собирается.

    Текущий контракт аргентинца с «Барселоной» закончится в 2018-ом году. Сейчас Месси зарабатывает порядка 20 миллионов евро в год плюс 4-5 миллионов евро бонусами. Сумма отступных за главную звезду клуба составляет 250 миллионов евро.

    Несколько дней назад в английских СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» постарается приобрести аргентинского футболиста в летнее трансферное окно.

    Источник: Football Espana

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    27.10.2015 16:37
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    Комментарии (6)
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    Русти4ке
    1445953458
    Насчёт продления классно) А вот про то что МЮ "постарается" приобрести Месси, полная чушь. Он никогда не покинет Барселону.
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    Димон Алма-Ата
    1445957590
    Пусть продают, пока клиент есть, у Барсы есть молодой Неймар он новый лидер, ему и играть
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    ologreds
    1694996915
    numo446688
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