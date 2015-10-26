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    Черевченко: «Не забили, хотя моментов создали на три игры»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Хотелось выиграть. Проиграли. Жизнь продолжается, чемпионат идет дальше. Команде не хватает свежести? Есть такое, но это наши проблемы. Будем разбираться. Первый гол сами себе привезли, во втором случае была контратака. Терять было нечего — 0:1 или 0:2… А сами не забили, хотя моментов хватило бы на три игры точно», - посетовал Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 21:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 10:37

      Один момент был . Посмотри статистический отчет.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 октября 2015, 00:26

      СОГЛАСЕН...НАКОНЕЦ ТО У ЛОКО ХОРОШИЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ....ЕСТЬ В РОССИИ ТРЕНЕРСКАЯ ШКОЛА...ИНОСТРАНЦЫ НУЖНЫ ТОЛЬКО КАК "СВЕЖАЯ КРОВЬ"

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2015, 21:53

      А куда свежесть-то подевалась!?

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