Черевченко: «Не забили, хотя моментов создали на три игры»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Хотелось выиграть. Проиграли. Жизнь продолжается, чемпионат идет дальше. Команде не хватает свежести? Есть такое, но это наши проблемы. Будем разбираться. Первый гол сами себе привезли, во втором случае была контратака. Терять было нечего — 0:1 или 0:2… А сами не забили, хотя моментов хватило бы на три игры точно», - посетовал Черевченко.