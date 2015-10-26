Мутко: «Игра с Португалией в Лондоне? Это некий компромисс»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему товарищеский матч между Россией и Португалией пройдет в Лондоне.

«В России в ноябре холодновато играть во-первых, а во-вторых, это некий компромисс, потому что португальцы хотят играть дома, мы хотим играть дома, и договорились посередине. Сказать, что для нас это коммерческий проект нельзя, потому что большой коммерции в этом нет, и никто ничего особенного нам не предлагает. У нас был уже опыт, когда мы играли с бразильцами в Лондоне, и матч получился. Это футбольная страна и хорошие коммуникации. Решили опыт повторить, чтобы не лететь в Португалию - она все же подальше будет», - сказал Мутко.

Матч между сборными России и Португалии в английской столице состоится 13 ноября на стадионе «Крэйвен Коттедж».