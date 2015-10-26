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    • Газзаев: «Считаю правильным решение провести товарищеские матчи с сильными сборными»

    Газзаев: «Считаю правильным решение провести товарищеские матчи с сильными сборными»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам, которые она проведет в рамках подготовки к Евро-2016.

    «Португалия, Хорватия, Италия, Франция – команды очень высокого уровня. Считаю, что было принято абсолютно правильное решение провести матчи с такими сильными сборными. По игре с этими соперниками мы сможем понять, на каком уровне находятся наши футболисты и к чему должны стремиться. Хотя, конечно, товарищеские матчи не дадут нам полной и объективной картины.

    Ведь у футболистов на чемпионате Европы будет совсем другой уровень мотивации. Тем не менее, игра с такими сильными сборными в преддверии Евро пойдет только на пользу нашей сборной. Благодаря товарищеским матчам с этими командами мы сможем лучше подготовиться к этому турниру», – отметил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 14:10
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