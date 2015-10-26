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    • Мутко: «До 5-6 ноября вынесем решение по главному тренеру сборной»

    Мутко: «До 5-6 ноября вынесем решение по главному тренеру сборной»

    Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что до 5-6 ноября сборная России должна будет определиться с вопросом о главном тренере команды.

    «Когда будет ясность, тогда вы все узнаете. Я уже говорил, что мы удовлетворены работой тренерского штаба. 13 ноября у нас матч с Португалией. Как минимум до 5-6 ноября должны будем вынести решение. Скажу еще раз: необходимо считаться с клубами. К тому, что ЦСКА успешно выступает в Лиге чемпионов и чемпионате России, должны это учитывать», – отметил Мутко.

    Напомним, что после завершения отборочного турнира Евро-2016 краткосрочный контракт наставника Леонида Слуцкого с национальной сборной истек. Новый контракт пока не подписан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 13:17
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
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