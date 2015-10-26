Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

Сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против Португалии и Хорватии. Встречи запланированы на ноябрь. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«13 ноября мы встретимся с Португалией. Матч пройдет в Лондоне. 17 ноября сыграем с Хорватией в Краснодаре. Весной – 29 марта – будет матч с Францией в Париже. В июне запланирована Италия. Постараемся сыграть с ней в России. Кроме того, ведем переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными», – проинформировал Мутко.