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    • Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

    Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

    Сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против Португалии и Хорватии. Встречи запланированы на ноябрь. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    «13 ноября мы встретимся с Португалией. Матч пройдет в Лондоне. 17 ноября сыграем с Хорватией в Краснодаре. Весной – 29 марта – будет матч с Францией в Париже. В июне запланирована Италия. Постараемся сыграть с ней в России. Кроме того, ведем переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными», – проинформировал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 12:31
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    Комментарии (5)
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    FIRESTAR
    1445852322
    А как бы почему Россия и Португалия играть в Лондоне? Не в России и не в Португалии оО"
    Ответить
    Рулон Обоев
    1445860613
    На матч с французами надо снова в сборную пригласить Панова и компанию, чтоб три два повторить
    Ответить
    anri1703
    1445867624
    давно пора играть с сильными сборными
    Ответить
    ologreds
    1694996924
    numo446540
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