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    В воротах «Милана» на матче с «Сассуоло» будет стоять 16-летний вратарь

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович принял решение выпустить в основном составе итальянской команды на матч 9-го тура Серии А с "Сассуоло" 16-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Сообщается, что основной вратарь "россонери" Диего Лопес не впечатляет тренера, поэтому испанец останется на скамейке запасных.

    Также отметим, что Джанлуиджи Доннарумма принял участие в недавнем матче с "Интером" на Кубок Луиджи Берлускони и оставил своей игрой приятное впечатление. Кроме того, Доннарумму уже сейчас называют преемником его тезки Буффона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 06:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 1 ноября 2015, 09:45

      не хера себе.

      0
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 25 октября 2015, 15:26

      Вставал бы сам в раму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 25 октября 2015, 13:18

      Отставка близка, можно и позабавиться )

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 октября 2015, 11:46

      Ничего себе

      0
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