Байдачный: «За всю постсоветскую историю «Динамо» лучше всего играло при Силкине»

Экс-форвард "Динамо" Анатолий Байдачный положительно оценил перспективы Андрея Кобелева на посту главного тренера бело-голубых, считая, что руководство клуба должно поддержать наставника в неудачный период.

— К Кобелеву отношусь положительно, он свой динамовский воспитанник, а как тренер добился единственного положительного результата «Динамо» в новом веке — бронзы 2008 года, — утверждает Байдачный. — Кроме того, он очень подходит для стратегии доверия молодежи, поскольку в прошлое пришествие в «Динамо» открыл футболу Комбаровых, Шунина, Кокорина и Смолова. Единственная проблема, сумеет ли клуб ему верить до конца. Главное, чтобы не получилось, как было, когда он в прошлый раз тренировал команду — поддерживали, когда выигрывал бронзу, но при первых же неудачах отправили на выход. У нас такое постоянно бывает. К примеру, на мой взгляд, за всю постсоветскую историю «Динамо» лучше всего играло при Силкине. И при этом Силкин уже 3 года без работы. Так мало того, еще периодически слышу разговоры, что вся блестящая игра его «Динамо» — это чуть ли не заслуга предыдущего тренера. Бред какой-то! Не знаю, почему у нас такое отношение постоянно к нашим людям, это поразительно!