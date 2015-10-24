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    Глушаков: «В матче с «Динамо» можем вернуть должок болельщикам»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от дерби против «Динамо», которое состоится в рамках 13-го тура РФПЛ.

    «Дерби – это всегда дерби, на такие матчи настраиваться проще всего. Много болельщиков придет, надо реабилитироваться после игры с «Локомотивом». Жаль, что много ребят из-за травм не сыграют. В «Динамо» появилось много новых фамилий, никому не известных. Но есть в «Динамо» и те игроки, которые и в том сезоне играли. Соединились молодежь и опыт, и это им помогает. Иногда с задорной молодежью тяжелее играть, чем с опытными игроками», - говорит Глушаков.

    По мнению спартаковца, победа в этой встрече поможет игрокам красно-белых реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Локомотива».

    «Нам нужно будет играть агрессивнее, чтобы больше впереди людей было. Если будем играть больше вперед и забьем быстрый гол, будет проще. Выполним установку тренера и будем делать все, что он говорит. Конечно, разобрали неудачную игру с «Локомотивом», где потеряли три очка. Можем вернуть должок болельщикам».

    Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в воскресенье 25 октября. Начало - в 13.30.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.10.2015 00:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 24 октября 2015, 20:03

      А можем и не вернуть и еще вгонят в доли

      0
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      Рейтинг: +13

      zam359 24 октября 2015, 10:40

      ".....Можем вернуть должок болельщикам.....", Федуна тоже "заставили" вернуть долхек за февраль Дзюбе.

      1
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 24 октября 2015, 04:05

      Какой это должок,выиграть у команды из второй половины таблицы????

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