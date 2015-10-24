Глушаков: «В матче с «Динамо» можем вернуть должок болельщикам»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от дерби против «Динамо», которое состоится в рамках 13-го тура РФПЛ.

«Дерби – это всегда дерби, на такие матчи настраиваться проще всего. Много болельщиков придет, надо реабилитироваться после игры с «Локомотивом». Жаль, что много ребят из-за травм не сыграют. В «Динамо» появилось много новых фамилий, никому не известных. Но есть в «Динамо» и те игроки, которые и в том сезоне играли. Соединились молодежь и опыт, и это им помогает. Иногда с задорной молодежью тяжелее играть, чем с опытными игроками», - говорит Глушаков.

По мнению спартаковца, победа в этой встрече поможет игрокам красно-белых реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Локомотива».

«Нам нужно будет играть агрессивнее, чтобы больше впереди людей было. Если будем играть больше вперед и забьем быстрый гол, будет проще. Выполним установку тренера и будем делать все, что он говорит. Конечно, разобрали неудачную игру с «Локомотивом», где потеряли три очка. Можем вернуть должок болельщикам».

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в воскресенье 25 октября. Начало - в 13.30.