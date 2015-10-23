Шампань примет участие в выборах президента ФИФА

Бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань подал документы для участия в выборах на пост главы данной организации.

«В понедельник я отправил документы в ФИФА. Я буду участвовать в выборах на пост президента организации», - сказал Шампань.

Напомним, что Блаттер был недавно отстранен на 90 дней по подозрению в незаконной передаче 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Он возглавлял ФИФА с 1998 года. Срок подачи заявки на участие в выборах истекает 26 октября.

Известно, что конкурентами Шампаня будут Платини, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и экс-игрок сборной Тринидада и Тобаго Давид Нахид.