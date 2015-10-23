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    Шампань примет участие в выборах президента ФИФА

    Бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань подал документы для участия в выборах на пост главы данной организации.

    «В понедельник я отправил документы в ФИФА. Я буду участвовать в выборах на пост президента организации», - сказал Шампань.

    Напомним, что Блаттер был недавно отстранен на 90 дней по подозрению в незаконной передаче 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Он возглавлял ФИФА с 1998 года. Срок подачи заявки на участие в выборах истекает 26 октября.

    Известно, что конкурентами Шампаня будут Платини, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и экс-игрок сборной Тринидада и Тобаго Давид Нахид.

    Источник: Guardian.com

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    23.10.2015 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Ulug-}{em 23 октября 2015, 17:24

      Шампунь))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 23 октября 2015, 15:28

      а где Прованс тысяча чертей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 23 октября 2015, 12:50

      Выборы выборы, мандидаты - пи..оры

      0
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