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  • Вице-президент «Динамо» Киев: «Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне»

Вице-президент «Динамо» Киев: «Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне»

22 октября 2015, 15:33
11

Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко выразил свое мнение об инциденте, произошедшем на фанатской трибуне украинского клуба во время матча против лондонского «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«На сто процентов убежден, что все это провокация. Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне, на Крещатике, в любых знаковых местах. Но кому-то было выгодно сделать это именно на стадионе, чтобы была такая реакция, которая сейчас есть. И костер этой реакции, думаю, будет еще разгораться.

Я обескуражен, опечален. Когда киевское «Динамо» проиграло «Шерифу» в Молдавии и вылетело из Лиги Европы, Валерий Газзаев на пресс-конференции произнес только одну фразу: «Все очень плохо». К сожалению, я вынужден повторить его слова.

На послематчевых разборах полетов, уже далеко за полночь, директор встречи и его помощники сказали, что с точки зрения организации матч «Динамо» Киев – «Челси» был одним из лучших. Все было организовано практически безукоризненно. Было всего лишь два замечания: о том, что один фотокорреспондент попросил у игрока «Челси» автограф, и о том, что один из стюардов какое-то время смотрел матч, вместо того чтобы наблюдать за трибунами. Два совершенно безобидных замечания – в остальном нам сказали, что мы здорово провели матч.

Официально претензий из УЕФА к нам не поступало. Мы, как и все, только видели ролик в Интернете. Кто кого бил, трудно определить. Но если кого-то побили, наверное, в правоохранительные органы должно поступить заявление. Будет заявление – будет факт», – сказал Семененко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Динамо К Челси
Комментарии (11)
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Сармат Ростов
1445534002
Приезжайте в Ростов!!! Сало напихаем в самые неожиданные места!!! Здесь вам не Киев...
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krdiv
1445537241
Ну да, ну да, а еще мы детей вешаем и распинаем, женщин насилуем, землю с рабами раздаем, еще что-то вам о нас придумают. Не стыдно самим-то!!!! Вроде люди взрослые, грамотные. Или как-то не так?
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Старый Пью
1445539212
А если никто заявление в милицию не подаст - то это будет означать, что "они сами себя побили" :( И то, что это видел весь мир - без заявления "не считается". Норм.
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Старый Пью
1445539414
Да, кстати, как же я это сразу не догадался? Это же агенты Путина! Переодетые офицеры ГРУ. А стюарды вокруг в это время просто все одновременно моргнули - и ничего не видели. Точно. Все так и было.
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Виталий1
1445584753
"Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне..." - Вот это сказанул! Интересно, он это сказал своим собутыльникам за столом, или обозначил свои комплексы в официальном интервью? Ни в одной стране мира этот "вице-президент" после таких слов уже никогда в жизни не нашёл бы работу.
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Protosser
1445599218
Ну ты еще брошюру выпусти - "Как отметелить негра"..
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1445675363
Стыдно за тех уеб@нов что били темнокожих.Опозорили сцуки страну.Поменьше бы у нас было таких долбо.ёбов.Так в армию ж бля не хотят.Только черных бить на стадионах они герои и фаера на поле бросать.
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