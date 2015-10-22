Вице-президент «Динамо» Киев: «Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне»

Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко выразил свое мнение об инциденте, произошедшем на фанатской трибуне украинского клуба во время матча против лондонского «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«На сто процентов убежден, что все это провокация. Если кто-то хотел побить темнокожего человека, то он мог бы это сделать в подворотне, на Крещатике, в любых знаковых местах. Но кому-то было выгодно сделать это именно на стадионе, чтобы была такая реакция, которая сейчас есть. И костер этой реакции, думаю, будет еще разгораться.

Я обескуражен, опечален. Когда киевское «Динамо» проиграло «Шерифу» в Молдавии и вылетело из Лиги Европы, Валерий Газзаев на пресс-конференции произнес только одну фразу: «Все очень плохо». К сожалению, я вынужден повторить его слова.

На послематчевых разборах полетов, уже далеко за полночь, директор встречи и его помощники сказали, что с точки зрения организации матч «Динамо» Киев – «Челси» был одним из лучших. Все было организовано практически безукоризненно. Было всего лишь два замечания: о том, что один фотокорреспондент попросил у игрока «Челси» автограф, и о том, что один из стюардов какое-то время смотрел матч, вместо того чтобы наблюдать за трибунами. Два совершенно безобидных замечания – в остальном нам сказали, что мы здорово провели матч.

Официально претензий из УЕФА к нам не поступало. Мы, как и все, только видели ролик в Интернете. Кто кого бил, трудно определить. Но если кого-то побили, наверное, в правоохранительные органы должно поступить заявление. Будет заявление – будет факт», – сказал Семененко.