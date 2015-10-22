Мини-футбол. «Газпром» добился победы над «Ухтой»

«Газпром-ЮГРА» добился уверенной победы над «Ухтой» в перенесенном матче первого тура Суперлиги. Югорчане 10 раз поразили ворота соперника, не оставив ему шанса на то, чтобы разжиться очками.

Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Ухта – 10:5 (7:2)

Голы: 1:0 – Эдер, 2. 2:0 – Сигнев, 6. 3:0 – Эдер Лима, 10. 4:0 – Эдер Лима, 11. 5:0 – Лысков, 14. 5:1 – Кравцов, 19. 6:1 - Эдер Лима, 20. 6:2 – Дунец, 24. 7:2 – Ниязов, 25. 7:3 – Костюков, 26. 8:3 – Лысков, 40. 9:3 – Робиньо, 46. 9:4 – Кузьминых, 47. 9:5 – Костюков, 50. 10:5 – Робиньо, 50.