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    Торрес: «Мы плохо знаем «Астану»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес мало знаком с соперником по ближайшему матчу Лиги чемпионов «Астаной», что может вызвать определенные проблемы.

    «Я бывал на стадионе "Висенте Кальдерон" на матче Лиги чемпионов в качестве болельщика. В прошлом сезоне наконец сыграл тут. Ребенком я всегда мечтал об этом. Я долго выступал за границей и был лишен такой возможности. Но возвращение в "Атлетико" дало мне этот шанс. Теперь важно получать удовольствие от происходящего. Знаю, что значит Лига чемпионов для наших болельщиков. Надеюсь, мы будем их радовать.

    На бумаге мы явные фавориты в матче с "Астаной", но соперника мы знаем не очень хорошо, и это может стать серьезной проблемой. Надо просто сосредоточиться на своей игре, не изменять собственному стилю. Необходимо сохранять концентрацию и доказать, что мы голодны до побед.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" - "Астана" состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 17:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2015, 21:17

      Скоро познакомитесь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 18:06

      Э-э, зачем её знать, просто перешагни, ага.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      abunho14 21 октября 2015, 17:58

      Зато вы хорошо знаете Окжетпес

      -1
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