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    Луис: «Хотим победить «Астану»

    Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассчитывает на мощную поддержку своих болельщиков в матче против «Астаны».

    «Мы хотим победить "Астану", поражение от "Бенфики" в прошлом туре не оставляет нам выбора. Мы обязаны выходить из группы, а если удастся занять первое место - тем лучше.

    Просто не будет, это все-таки Лига чемпионов, но мы играем дома перед своими болельщиками, которые создадут на "Висенте Кальдерон" удивительную атмосферу. Так что три очка надо брать любой ценой», - сказал Луис.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" - "Астана" состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 16:18
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