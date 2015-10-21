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    Хапов: «За золото чемпионата 1995 года получили большие по тем временам деньги»

    Сегодня исполняется 20 лет со дня исторической победы "Спартака" из Владикавказа над ЦСКА (2:1), обеспечившей североосетинскому клубу единственное в истории золото национально первенства.

    Бывший вратарь спартаковцев Заур Хапов рассказал, как команда отпраздновала успех, а также как футболистов отблагодарило республиканское руководство.

    «Для республики это был сумасшедший успех. 20 лет прошло, а до сих пор помню, как у людей глаза горели. Это было что-то! После заключительной игры сезона грандиозный банкет в гостинице «Владикавказ» был. Первые лица республики, родственники, «КАМАЗ» в полном составе. Да-да, соперника тоже позвали. Они согласились: сезон закончился – отчего же не расслабиться немного. Республиканское начальство по-царски отметило чемпионов. Подарили по новому «мерседесу» и по 100 тыс. долларов. Большие деньги по тем временам» - рассказал Хапов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2015 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 14:35

      так сказал, как будто по нынешним меркам новый мерседес и 100 тыс. долларов это небольшие деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 21 октября 2015, 12:04

      А сейчас за плохую игру тренеру дают 8 миллионов евро

      2
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 21 октября 2015, 11:33

      для меня это и сейчас большие деньги

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