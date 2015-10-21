Хапов: «За золото чемпионата 1995 года получили большие по тем временам деньги»

Сегодня исполняется 20 лет со дня исторической победы "Спартака" из Владикавказа над ЦСКА (2:1), обеспечившей североосетинскому клубу единственное в истории золото национально первенства.

Бывший вратарь спартаковцев Заур Хапов рассказал, как команда отпраздновала успех, а также как футболистов отблагодарило республиканское руководство.

«Для республики это был сумасшедший успех. 20 лет прошло, а до сих пор помню, как у людей глаза горели. Это было что-то! После заключительной игры сезона грандиозный банкет в гостинице «Владикавказ» был. Первые лица республики, родственники, «КАМАЗ» в полном составе. Да-да, соперника тоже позвали. Они согласились: сезон закончился – отчего же не расслабиться немного. Республиканское начальство по-царски отметило чемпионов. Подарили по новому «мерседесу» и по 100 тыс. долларов. Большие деньги по тем временам» - рассказал Хапов.