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    Шуберт: «В футболе нет места страху, с «Ювентусом» сыграем уверенно»

    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Андре Шуберт поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

    «В футболе нет места для страхов, но нас ждет серьезное испытание, ведь мы сыграем с финалистом прошлого сезона. С нетерпением ждем матча и, конечно, мы не испуганы. Сейчас мы играем в обороне надежнее, чем в первых поединках сезона.

    Знаем, что в нашей группе выступают европейские топ-клубы, но мы рады с ними встретиться. Никаких секретов у нас нет, всего нужно добиваться упорной работой. Нужно применять высокий прессинг и организованно действовать в защите. Над этими техническими моментами мы продолжаем работать. Кроме того, важен и психологический фактор. Мы полны уверенности накануне этого поединка», – сказал Шуберт.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 10:11
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