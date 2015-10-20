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    Алханов: «Решение по Уилкширу будет принимать Рахимов»

    Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне являющийся свободным агентом, тренируется с основным составом «Терека». Об этом сообщил Вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

    «Уилкшир тренируется с "Тереком". Решение по нему примет главный тренер. Пока думаем. Он сейчас свободный агент. Вообще история необычная. Какие-то аферисты сказали ему, что договорились с "Тереком", хотя мы тогда вообще об этом ничего не знали. Потом смотрим, человек четыре дня живет в нашей гостинице. Стали выяснять – оказалось, он считал, что его уже взяли в команду. Пообщались, решили дать ему возможность потренироваться. Люк усердно работает, тренер пока им доволен. Уилкширу все у нас понравилось.Поначалу он был разобранный, сейчас набрал потихоньку форму. Плюс он опытный исполнитель. В любом случае, последнее слово за Рашидом Рахимовым», - сказал Алханов.

    34-летний австралиец всего в российской Премьер-лиге провел 163 матча и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 22 октября 2015, 18:40

      Нужен ли он ТЕРЕКУ ?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 00:20

      Какие-то аферисты, блин, четыре дня.. беги оттуда, Люк.

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