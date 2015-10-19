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    • Сергей Иванов: «Слуцкий – не мешок картошки, придется убеждать»

    Сергей Иванов: «Слуцкий – не мешок картошки, придется убеждать»

    Глава администрации Кремля Сергей Иванов считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому необходимо дать доработать этот сезон в ЦСКА.

    «Сборная России под руководством Леонида Слуцкого, конечно, порадовала. Пробилась на Евро, когда, казалось, все шансы потеряны. Был на решающем матче с Черногорией на «Открытие-Арене», поддерживал наших ребят вместе с заполненным стадионом.

    Слуцкий – необычный наставник. Его профессионализм, думаю, уже никто не подвергает сомнению. Вспомните, сколько было воплей по поводу недопустимости совмещения постов. Прошла пара месяцев, ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России, сборная одержала четыре победы подряд и без всяких стыков отобралась во Францию. Какие еще аргументы нужны?

    Надо оставить Слуцкого в ЦСКА до финиша сезона, а потом РФС должен договариваться о выкупе контракта Леонида Викторовича. Придется убеждать, тренер – не шкаф и не мешок картошки.

    Надеюсь, Виталий Леонтьевич Мутко сумеет найти общий язык с Евгением Ленноровичем Гинером. Гинер – человек разумный и вменяемый, хотя бывает жестким и даже резким», – заявил Иванов.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 09:03
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    Комментарии (11)
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    sergey_andreich
    1445243276
    уже товарищи в кремле за коней мажут. че уж говорить о ручном карасе гинера и пр.
    Ответить
    Дзюбаотъебет
    1445243444
    слуцкому, фактически, разрешили доиграть сезон с ЦСКА. В мае сборы со борной месяц и чЕ еще месяц. Надо только на 2 месяца заключать контракт со сборной...Если будет неудовлетворительное выступление, то вопрос со слуцким на дальнейшее сотрудничество отпадет сам собой..Можно будет возвращаться в ЦСКА, как раз каникулы у армейцев закончатся...
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    OOOVVV.
    1445247631
    И бритому ёжику ясно,что до окончания сезона ЛВС будет тренировать ЦСКА, а там можно и Сборную.Контракт будет.
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    vyacheslaff
    1445248145
    Распилят бабки народный и усе делов то
    Ответить
    FC LD
    1445256788
    С Лёгкой руки Иванова у Слуцкого новое погоняло-мешок картошки)) Не просто пустой мешок уже хорошо!))
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    prtcs
    1445266867
    Все мы в этой жизни винтики, болтики, шестерки, как же нужно не любить российский футбол, что б от таких недоносков читать такую грязь на Великого тренера. Слуцкий доказал это не болтавней, а делом и ему спасибо за это.
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    ologreds
    1694996967
    numo445802
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