Сергей Иванов: «Слуцкий – не мешок картошки, придется убеждать»

Глава администрации Кремля Сергей Иванов считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому необходимо дать доработать этот сезон в ЦСКА.

«Сборная России под руководством Леонида Слуцкого, конечно, порадовала. Пробилась на Евро, когда, казалось, все шансы потеряны. Был на решающем матче с Черногорией на «Открытие-Арене», поддерживал наших ребят вместе с заполненным стадионом.

Слуцкий – необычный наставник. Его профессионализм, думаю, уже никто не подвергает сомнению. Вспомните, сколько было воплей по поводу недопустимости совмещения постов. Прошла пара месяцев, ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России, сборная одержала четыре победы подряд и без всяких стыков отобралась во Францию. Какие еще аргументы нужны?

Надо оставить Слуцкого в ЦСКА до финиша сезона, а потом РФС должен договариваться о выкупе контракта Леонида Викторовича. Придется убеждать, тренер – не шкаф и не мешок картошки.

Надеюсь, Виталий Леонтьевич Мутко сумеет найти общий язык с Евгением Ленноровичем Гинером. Гинер – человек разумный и вменяемый, хотя бывает жестким и даже резким», – заявил Иванов.