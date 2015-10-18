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    Примера. «Атлетико» приблизился к лидерам, «Атлетик» упустил победу

    В 8-м туре Примеры завершились еще три матча. "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 и приблизился к лидерам чемпионата.

    "Хетафе" разгромил "Лас-Пальмас" в родных стенах, а "Депортиво" сделал "кам-бэк" со счетом 0:2 в матче с "Атлетиком". Ранее "Вильярреал" проиграл "Сельте" и упустил лидерство в турнирной таблице Примеры.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 9; 0:2 – Феррейра-Карраско, 90.

    Хетафе – Лас-Пальмас – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Родригес, 3; 2:0 – Сарабия, 11; 3:0 – Щепович, 86; 4:0 – Щепович, 90.

    Депортиво – Атлетик – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уильямс, 30; 0:2 – Адурис, 63; 1:2 – Перес, 80; 2:2 – Аррибас, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 23:40
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